Francia, Nzouango saluta il Mondiale con gol: il post del difensore Juve

Nzouango ha terminato l'esperienza al Mondiale U20 (Qui il tabellone completo) con al Francia ed è pronto a fare rientro. Il difensore ha salutato la competizione con il gol del 3-1 contro l'Honduras che non è bastato però ai galleti, che avrebbero dovuto segnare un'altra rete per qualificarsi alla fase successiva come migliore terza del girone. In tal caso avrebbero affrontato il Brasile.