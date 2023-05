Juve, Deschamps su Pogba: "È stato fondamentale e può esserlo ancora"

Il Ct della Francia , Didier Deschamps , ha voluto analizzare in conferenza stampa, a pochi giorni dal raduno, la situazione legata alla stagione sfortunata e piena di infortuni di Pogba con la speranza di rivederlo presto in campo anche con la Nazionale: "Ho parlato molto con lui. Ha avuto una stagione molto difficile sia in campo che fuori. E' stato un giocatore fondamentale e spero lo sarà anche per i prossimi anni ". Chiuso il capitolo del centrocampista della Juve , il Ct ha poi anticipato anche l'inizio del raduno: "Ci troveremo venerdì a mezzogiorno a Clairefontaine per fare un lavoro specifico sia fisico che atletico per compensare il tempo dall'ultima partita rispetto a quella in cui dovremo giocare".

Didier Deschamps nel corso della conferenza si è soffermato a parlare di alcuni dei singoli convocati: "Camavinga? Lui ha grandi qualità e può ricoprire il doppio ruolo: centrocampista e terzino sinistro. Nella corsia mancina avremo anche Ferland Mendy. Non è al topo della condizione ma questo non mette in dubbio le sue qualità". Su Nkunku: "Si è ripreso molto bene dal grave infortunio e sta ritrovando la sua forma migliore. Il suo ruolo nella squadra dipenderà molto dal sistemo con cui giocheremo". Sull'assenza di Lacazette il Ct spiega: "Kolo Muani e Giroud al momento sono davanti, anche se lui ha fatto bene in questa stagione e segnato anche tanti gol. Non volevo avere troppe alternative nel ruolo".

Poi sull'ex Juve Coman: "E' abituato a giocare ad altissimo livello e negli ultimi anni ha sempre vinto qualche trofeo. Importante per noi per gol e assist che può garantire". In chiusura ha parlato poi dell'entusiasmo dei tifosi nel seguire la Nazionale: "E' una grande gioia vedere l'attaccamento e la vicinanza che questa squadra ha con il suo pubblico. Lo Stade de France è di 80.000 spettatori, non tutte le nazionali giocano davanti a così tante persone. I giocatori ne hanno bisogno. È merito loro aver creato questo legame, con giovani ed esperti che possono identificarsi e avere questo profondo attaccamento con questa squadra della Francia".