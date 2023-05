Francia, Rabiot nella lista dei 23 convocati da Deschamps

Didider Deschamps ha scelto la lista dei 23 giocatori che dovranno prendere parte alle due partite, contro Gibilterra e Grecia , di qualificazione per gli Europei 2024. Tra di loro, il Ct della Francia , ha chiamato anche Adrien Rabiot della Juventus , inserito anche tra i candidati come miglior centrocampista della Serie A . Oltre al bianconero presenti anche i tre del Milan : Maignan , Theo Hernandez e Giroud .

Francia, Deschamps, convocati

La Francia di Deschamps, al termine dei vari campionati, si preparerà per la doppia sfida di qualificazione del proprio girone. Il 16 giugno giocherà contro Gibilterra e tre giorni dopo, il 19, se la vedrà contro la Grecia. La prima in trasferta, mentre la seconda in casa. Non ci sarà Paul Pogba nella lista, visto il suo recente infortunio con la Juve e il Ct ha parlato di questo dopo aver diramato l'elenco dei 23 giocatori convocati per le due partite di qualificazione a Euro2024.

I CONVOCATI

PORTIERI: Areola, Maignan, Samba.

DIFENSORI: Disasi, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, F. Mendy, Pavard, Upamecano.

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Y. Fofana, Griezmann, Rabiot, Tchouaméni.

ATTACCANTI: Coman, Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé , Nkunku, Thuram.