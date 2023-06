Bremer, primo anno Juve speciale: “Però mi resta l’amaro in bocca”

Gioia e rammarico. Due sentimenti contrastati che hanno colpito Bremer in questo finale di stagione. Il difensore della Juventus è stato inserito nella Top 11 della stagione da parte della Serie A, oltre a lui premiato anche Fagioli come miglior U23 , un momento di gioia personale ma che fa il pari con la delusione e il rammarico per non aver raggiunto i risultati sperati. La penalizzazione ha influito a far scivolare i bianconeri al settimo posto, ma nelle parole del brasiliano pesano anche l'eliminazioni in Europa League (contro il Siviglia) e Coppa Italia (contro l'Inter). Proprio Bremer ha voluto sottolineare questi aspetti con un messaggio sul proprio profilo Instagram.

Juventus, Bremer, messaggio

Gleison Bremer ha fatto vedere subito di che pasta è fatto. Arrivato in estate dal Torino ci ha messo poco per entrare nel cuore dei tifosi bianconeri. Prestazioni di alto livello e, soprattutto, ha dato sempre tutto in campo, questa dote sempre apprezzata per chi veste i colori della Vecchia Signora. Prestazioni sul campo che hanno trovato conferma anche nel premio che gli è arrivato dall’EA Sports FIFA 23 – Serie A Team of the Season. Un riconoscimento importante, ma che non ha soddisfatto in pieno il centrale brasiliano. Ecco il suo messaggio: "Il primo anno in bianconero è sempre speciale e non si scorda mai. Purtroppo non sono arrivati i risultati che volevamo, per questo motivo questo premio personale mi rende felice ma con l’amaro in bocca. Volevo ringraziare tutti i colleghi e tutto il mondo Juventus per avermi accolto al meglio e per avermi aiutato ad essere nella Serie A Team of the season. Grazie".