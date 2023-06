Juve, Fagioli è il miglior U23 della Serie A: battuti Baldanzi e Scalvini

La Juventus sta credendo fermamente nel progetto giovani, con il vivaio che, grazie anche alla Next Gen, sta regalando talenti alla prima squadra da far crescere ulteriormente. Qualcuno di questi, però, in bianconero si è già consolidato, come ad esempio Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001. E proprio lui ha portato a casa il premio come miglior Under 23 della Serie A.