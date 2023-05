Juve, Fagioli candidato come migliore U23 della Serie A: è corsa a tre

Una stagione che non ha portato in dote trofei, ma che ha comportato sicuramente una grande crescita. Nicolò Fagioli è stata sicuramente una delle note più liete del campionato della Juventus , con progressi esponenziali sotto tutti i punti di vista. Nonostante l'infortunio maturato col Siviglia , restano negli occhi e nella mente le sue grandi prestazioni, che non sono rimaste inosservate alla Lega Serie A .

Fagioli, candidato come miglior U23 della Serie A

Il centrocampista bianconero classe 2001, infatti, è stato candidato come miglior Under 23 di tutta la Serie A. Una candidatura che testimonia quanto bene abbia fatto nelle 26 apparizioni in campionato, con tanto di 3 gol messi a segno e 4 assist forniti. A contendergli il premio altri due giovani talenti, che oltre a giocare in Italia vestono anche l'azzurro, esattamente come Fagioli: si tratta di Tommaso Baldanzi, classe 2003 attaccante dell'Empoli e in questo momento impegnato nel Mondiale U20, e Giorgio Scalvini, difensore sempre più inamovibile nelle fila dell'Atalanta.