La Juventus ricorda Erika e Marisa: "Una tragica notte di paura"

TORINO - "Sei anni. Sono passati sei anni da quel 3 giugno 2017 quando una serata di condivisione e sport si trasformò in una tragedia. Era il giorno della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid e migliaia di tifosi bianconeri si erano ritrovati davanti ai maxischermi di piazza San Carlo per assistere alla partita. Doveva essere una semplice serata di calcio, ma purtroppo diventò una notte prima di paura e poi tragica per la morte di due persone. Quella sera, a seguito del panico e del tumulto fra la folla, persero la vita Erika Pioletti e Marisa Amato". Così, in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ricorda le due donne decedute dopo essere state travolte dalla folla in fuga a seguito di un boato associato all'esplosione di una bomba. Erika, deceduta quella sera stessa, era appena uscita di casa con il marito Vincenzo per una passeggiata, mentre Marisa, rimasta tetraplegica a causa di un trauma vertebro-midollare, è scomparsa diciannove mesi dopo i fatti di piazza San Carlo. Le persone rimaste ferite nella terribile serata furono invece 1.600.