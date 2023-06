Juve, l’Uefa usa la calcolatrice: quando è attesa la decisione sulle Coppe

TORINO- Ma, esattamente, perché la Juventus rischia la squalifica europea? Posto che la Giustizia sportiva italiana ha già fatto il suo corso (arrivando peraltro ad escludere il club bianconero dalla Champions League) cos’altro ha da dire, fare, obiettare, condannare - ancora - la Union of European Football Associations. Orbene, tanto per cominciare... Molti intravvedono svariate risposte nel fatto che ogni due per tre il presidente del massimo organismo europeo, Aleksander Ceferin, tiri livorosamente e/o minacciosamente in ballo l’ex amico ed ex presidente bianconero Andrea Agnelli, la Juventus e le altre due società che hanno lanciato il progetto Superlega (Barcellona e Real Madrid). E infatti altrettanti molti intuiscono che qualora mai la nuova dirigenza juventina decidesse di prendere formalmente le distanze dal progetto separatista, beh, qualche segnale di indulgenza lo otterrebbe. Detto questo, però, tecnicamente, la questione Juventus-Uefa ha radici nell’agosto del 2022 (o prima ancora) ed evoca quella parolina magica “settlement” che ultimamente fa sempre più spesso capolino nelle cronache d’attualità. Settlement + agreement, per la precisione: accordo transattivo. Stipulato ai tempi tra Juventus (ma non solo) e Uefa, in modo da pagare una multa parziale impegnandosi a tornare entro i parametri di sostenibilità in tempi ragionevoli.