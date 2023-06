Chiesa si blinda alla Juve: “Penso solo a questa maglia, torniamo in alto”

"Lo sappiamo tutti che annata è stata per noi, ovvio che stasera avremmo voluto giocare per qualcos'altro, invece con la penalizzazione ci siamo ritrovati a giocare per un'altra Europa. Però sul campo penso che la Champions ce la siamo meritata, perchè comunque senza penalizzazione siamo lì. Adesso andiamo in vacanza e pensiamo alla prossima stagione, a partire forte, a dare tutto per questa maglia perchè lo merita, merita di ritornare dove deve stare e a essere competitiva". Sono le parole di Federico Chiesa , a Dazn, dopo la vittoria della Juventus a Udine nell ' ultimo turno di Serie A .

Le parole di Chiesa dopo Udinese-Juve

Il calciatore bianconero ha segnato la rete decisiva nella partita della Juve contro l'Udinese: "Per me è stata una stagione difficile, alti e bassi, soprattutto per il tempo che ci ho messo a recuperare, quella è stata la cosa pià difficile. Dieci mesi sono stati un po' tanti, nel calcio ci sta, ma bisogna rialzarsi, bisogna pensare al futuro e io penso a questo. Adesso è finita questa stagione, ma come ho detto prima, noi dobbiamo guardare già dalla prossima e pensare a riportare la Juventus ad essere competitiva, ma competitiva nel verso senso della parola" ha spiegato Chiesa. Poi, ha aggiunto: "La Juve ripartirà da Chiesa? Sì, adesso faccio questo stage con la Nazionale per la convocazione alle final four di Nations League, penso a quello, poi vediamo in futuro, però io adesso sono un giocatore della Juventus e penso alla Juventus".