Allegri, stavolta non è come dici tu: la previsione non azzeccata

Il campionato di Serie A 2022/23 è finito. C'è ancora da definire, con lo spareggio tra Spezia e Verona , l'ultima squadra che retrocederà in Serie B ma tutti gli altri verdetti del campionato sono stati definiti. Il Napoli ha vinto lo scudetto, con largo anticipo, e in pochi la scorsa estate avrebbero scommesso sulla formazione di Spalletti . Inoltre, l'attaccante azzurro Osimhen è il capocannoniere di A con 26 reti realizzate . Una 'doppietta' (capocannoniere-campione d’Italia) davvero rara: prima di questo campionato, negli ultimi cinquant’anni in Italia, era successo solo 9 volte. E anche Massimiliano Allegri non se l'aspettava.

Allegri e la previsione sbagliata dell'estate scorsa

Il tecnico della Juventus, infatti, in un'intervista di luglio 2022 concessa a Dazn nel corso del programma 'Inside Ritiri', aveva augurato a Vlahovic di segnare "una trentina" di gol ma di non vincere il titolo di capocannoniere perché la squadra del miglior realizzatore di A non vince lo scudetto. ”Vlahovic? Speriamo faccia almeno una trentina di gol. Ma non deve diventare capocannoniere, perché il capocannoniere non ha mai vinto il campionato negli ultimi 12 anni da quanto ricordo. E’ questione di numeri. Se arriva lì a due dalla fine non lo faccio giocare” aveva detto Allegri. I numeri del passato gli davano ragione ma stavolta il Napoli di Spalletti e Osimhen l'hanno contraddetto: la sua previsione è risultata sbagliata.