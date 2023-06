Locatelli e la delusione per l'esclusione dai 23 di Mancini: la citazione

Quella appena conclusa non è stata una stagione semplice per la Juventus. La società bianconera, oltre a dover fare i conti con il caso plusvalenze e la manovra stipendi, per il secondo anno consecutivo ha chiuso senza mettere un trofeo in bacheca. L'aspetto sportivo avrà certamente risentito di quanto accaduto extra-campo, ma l'eliminazione nella fase a gironi di Champions League e un campionato mai in discussione sono un duro colpo da accettare per la squadra di Massimiliano Allegri.