Juve, addio Superlega? "Lettera a Real-Barcellona", clamoroso dalla Spagna

Juve, fonti vicine alla Superlega: "Minacce feudali da parte dell'Uefa"

Alcuni dettagli inediti sono stati poi svelati da El Español, parlando di fonti vicine alla Superlega che definiscono "minacce feudali" quelle della Uefa (smentite dalla Juventus) per far saltare il progetto. Non solo, perché le stesse fonti avrebbero dichiarato che "è del tutto inaccettabile che nell'Unione Europea continuino a verificarsi comportamenti abusivi" e che sarebbero intenzionate a "continuare ad intraprendere azioni legali". Inoltre, al quotidiano spagnolo sarebbe stato confidato che "la corte di Giustizia dell'UE risolverà la procedura attualmente in corso per fare in modo che i club possano lavorare in pace e in libertà".