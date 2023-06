Barcellona, Juventus e Superlega: “Noi attendiamo la Corte Ue”

Il Barcellona conferma la volontà della Juventus di rinunciare al progetto Superlega. In un comunicato il club catalano informa di aver ricevuto ieri una lettera firmata dal presidente del club bianconero, Gianluca Ferrero, e sottolinea che "in conformità con gli obblighi attuali e contrattuali, manterrà la massima riservatezza sui futuri colloqui con la Juventus in merito al loro possibile ritiro dalla Superlega". Questo dunque il pensiero del club azulgrana che ha confermato la volontà della società bianconera di uscire dal progetto per poi chiarire la propria posizione in merito.