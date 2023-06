Superlega ciao, è resa a Ceferin: la Juventus cede alle minacce Uefa

E all’improvviso, ieri pomeriggio, ecco il boato: come quando si assiste a un gol o un autogol, a seconda dei punti di vista... Già, perché in questo periodo non c’è pace per i tifosi della Juventus, scossi dall’ultima botta. Mentre per le altre squadre la stagione sta finendo, quella dei bianconeri, invece, entra nel vivo. Prima il patteggiamento globale con la Figc, che di fatto estrometteva con dieci punti di penalizzazione la squadra dai posti validi per la Champions League ma non dall’Europa, per cui una eventuale squalifica Uefa - ultima pendenza in essere con la giustizia sportiva - si sconterebbe subito nella prossima stagione. E ora, dopo la classifica finale che recita Juventus settima e quindi qualificata per la prossima Conference League, ecco il fulmine a ciel sereno della marcia indietro sulla Superlega.