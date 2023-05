Juve, le coppe conti alla mano: quanto valgono Champions, Europa o Conference

Si fa presto a dire Europa. C’è la Champions e il suo fascino indiscusso, ci sono l’Europa League e la Conference, che trasmettono pur sempre passioni emozioni e suggestioni, anche su campi più ruspanti e meno faraonici. E alla fine, si tratta sempre di Coppe da alzare al cielo: se il cuore continua a battere forte, è il portafoglio a lamentarsi perché non c’è paragone sui ricavi che le tre Coppe riservano visto che la Champions vale almeno tre volte l’Europa League, soltanto come premi Uefa. Un distacco abissale che ha portato, per molti anni in passato, i club italiani a snobbare le Coppe minori, poco remunerative rispetto al dispendio di energie e alle ripercussioni sul campionato. Anche la Juventus, in questa stagione folkloristica e difficoltosa, è costretta a fare i conti con una classifica da montagne russe che, in questo momento, con una penalizzazione di dieci punti e a due giornate dal termine del campionato la vede al settimo posto e quindi ancora in corsa, teoricamente, anche per la Champions, ma sicuramente per una Coppa meno prestigiosa.