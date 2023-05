Allegri-Juve, il Monopoli è finito: ora si parli di calcio

Nella lucidità dialettica che lo contraddistingue da sempre, Massimiliano Allegri ha definito questa stagione juventina una perversa versione del Monopoli , durante la quale si è trovato a pescare una carta degli imprevisti ogni settimana. «Torna indietro di sette posizioni in classifica»; «Riottieni 15 punti, ma al prossimo giro restituiscine 10»; «Il tuo miglior giocatore si rompe il menisco, ma fidandosi di un guru non si fa operare e salta la stagione»; «L’ala sinistra che prende 7,5 milioni a stagione deve preparare il Mondiale e salta cinque giri». Alla fine non sbrocchi solo se sei uno stupido o un marziano. Allegri è livornese, quindi né stupido né marziano, quindi ha sbroccato un po’, anche perché innervosito dai fantasmi che si agitano intorno a qualsiasi allenatore, soprattutto se in poche settimane brucia due potenziali finali, perde alcune partite male e gioca male quelle poche che vince.

La busta paga di Allegri

Le regole del gioco le conosce, a partire dalla totale assenza di pietà e comprensione che c’è nel calcio per chi fa il suo mestiere, non a caso pagato molto bene e sempre in proporzione alle pressioni cui uno è sottoposto. Se la busta paga di Allegri avesse le voci di riferimento come quelle dei comuni mortali, dei suoi sette milioni e mezzo netti, almeno cinque risulterebbero sotto il codice delle «rotture di balle e affini», allenare la Juventus, infatti, ne comporta un numero esorbitante. Se non altro perché ci sono 7/8 milioni di tifosi molto esigenti, spesso insoddisfatti e abituati decisamente bene. E poi ce ne sono altri 25 milioni che odiano la Juventus, la vorrebbero affossata e ogni tanto trovano pure qualcuno che li accontenta. Una vita d’inferno, insomma, ma a certe cifre si può anche affrontare, soprattutto se, come Allegri, si dispone della sufficiente ironia per schermarsi dalle follie di cui si è il bersaglio. Ora, pare che la partita di Monopoli che ha sostituito la stagione calcistica della Juventus stia per finire.