La Juve conferma Allegri, tifosi scatenati sui social

TORINO - La conferma di Massimiliano Allegri è stata ufficializzata dalle parole del direttore generale bianconero, Maurizio Scanavino che sul tecnico di Livorno ha espresso la massima fiducia per il futuro sulla panchina bianconera. "Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva fino al mercato e all'organizzazione finanziaria della società", queste le parole di Scanavino che hanno subito scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri sui social. Pareri contrastanti con chi si è schiarato contro la società e chi invece ha apprezzato la conferma di Allegri.

Allegri confermato, tifosi scatenati sul web

Tanti i tifosi contro la decisione della conferma di Massimiliano Allegri. "A questo punto dubitiamo seriamente sulle capacità della nuova dirigenza, ci vuole altro per vincere, il primo investimento da fare è esonerare Allegri e il suo staff, poi per la rinascita ci vuole un nuovo allenatore, e di quelli bravi e moderni ce ne sono in giro!", "Era quello che i non tifosi della Juve attendevano. Allegri garantisce continuità e settimo posto assicurato", "Lasciando Allegri ci volete far perdere la passione per il calcio e soprattutto per la Juve!", "Lancio della campagna abbonamenti con il botto, prossimo anno in 25 allo stadio...", "Di questo passo ci vorranno 10 anni per tornare al vertice": questi gli attacchi rivolti ad Allegri e alla decisione della società, ma c'è anche chi condivide quanto deciso. "Ooooo finalmente ora basta parlare di allenatori e dirigenti", "Molto bene", "Proprio bello ma che contentezza", questi alcuni dei pareri di chi invece resta al fianco del tecnico livornese e del club bianconero.