Nedved e Grygera a Praga tra ricordi e Juve nel cuore

TORINO - Insieme a Praga, al tavolo, tra ricordi e la Juventus sempre nel cuore. Pavel Nedved, un tempo Furia Ceca e poi vice presidente della Vecchia Signora, con Zdenek Grygera, ex terzino destro di un’epoca con poche soddisfazioni. L’occasione è la finale di Conference, e pure quelle di fare qualche chiacchiera di mercato con gli amici e sul futuro che verrà. Pavel è ambito da alcuni club cechi che gli hanno offerto di entrare a far parte del direttivo. Grygera è dirigente dello Zlin, il club dove è cresciuto. Nel suo profilo di Instagram, tanto per ribadire il concetto del grande amore per la Juve, ha postato le foto di quando era ragazzino e già indossava la maglia bianconera “griffata” Danone. Era il 1994 e l’allora ragazzino era in vacanza in Italia.