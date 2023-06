Juventus, su Milik ancora dubbi e per Frattesi quanta concorrenza

TORINO – In questa fase il centro operativo della Juventus si è spostato a Milano, dove comincia a diventare sempre più intenso e interessante il mercato. In azione c’è la coppia Calvo-Manna , in attesa di novità su Giuntoli : nel frattempo, responsabile dell’area sportiva e direttore sportivo in pectore sono ultra operativi. E uno dei primi temi da trattare è quello relativo a Davide Frattesi del Sassuolo.

Juve, tanta concorrenza per Frattesi

Il centrocampista è uno degli italiani più cercati in questa sessione di mercato: Roma e Inter sono sulle sue tracce, però la Juventus è sempre in agguato e ha già incontrato il Sassuolo per cominciare a intavolare una trattativa destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane. Intanto il club bianconero aspetta risposte da Adrien Rabiot per il rinnovo.

I giorni caldi di Milik: quanti dubbi!

Sono giorni caldi anche per Arek Milik. Sabato 10 giugno scade l’accordo di opzione per il riscatto dell’attaccante dall’Olympique Marsiglia per 7 milioni più 2 di bonus. Al momento le parti sembrano piuttosto fredde, però la situazione potrebbe sbloccarsi a breve, con la Juventus che valuta la situazione a aspetta magari un ulteriore sconto sulla cifra.