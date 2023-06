Mercato Juve: Frattesi se Rabiot va, insidia Roma. Offerta per Mazzocchi

No, non è uno scherzo di Carnevali (amministratore delegato del Sassuolo). La Roma, su Frattesi, c’è eccome. A distanza di appena poche ore dagli incontri con gli uomini di mercato di Juventus e Inter, il deus ex machina neroverde s’è attovagliato anche con il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto. Manco a dirlo, la... portata principale era Davide Frattesi, con contorno di Cristian Volpato. Frattesi è chiaramente uno dei pezzi più pregiati del calciomercato estivo: giovane, forte, italiano, con prospettive di ulteriore crescita. E’ duttile, ha qualità (corsa, controllo di palla, abilità negli inserimenti). Non stupisce che lo cerchino in tanti. E di certo Carnevali, che il suo mestiere lo sa fare eccome, non si dispiace di ricevere pubblicamente i pretendenti all’ennesimo pezzo pregiato della sua cantera. Venghino siori, venghino. La Roma ci conta eccome, su Frattesi. Lo segue da tempo, con il dovuto rammarico per esserselo lasciato sfuggire - dopo le tre stagioni nelle giovanili tra il 2014 e il 2017 - cedendolo proprio al Sassuolo, nel 2017, per 5 milioni di euro.