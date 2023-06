Juve, Barrenechea saluta Di Maria e Paredes: "Grazie di tutto idoli"

Nella stagione da poco conclusa, la Juventus ha creato un mix di giovani e calciatori esperti. Tanti ragazzi meritevoli sono arrivati dalla Next Gen fino a diventare elementi della prima squadra. Tra questi, sicuramente, Enzo Barrenechea. Il classe 2001 ha avuto la possibilità di giocare ed allenarsi con due suoi connazionali quali Di Maria e Paredes , che però sono in procinto di lasciare il club.

Barrenechea saluta Di Maria e Paredes

Sia Angel Di Maria che Leandro Paredes saluteranno la Juventus: il primo è in scadenza di contratto, il secondo tornerà al PSG dopo l'anno in prestito ai bianconeri. Barrenechea, con un post sul proprio account Instagram, ci ha tenuto a ringraziare i due compagni e connazionali per l'esperienza vissuta insieme alla Juve: "Semplicemente grazie di tutto, un piacere aver condiviso momento con voi idoli", con tanto di cuore annesso ed emoji con faccina entusiasta. Di Maria e Paredes salutato i bianconeri, Barrenechea invece tornerà voglioso di mettere a frutto quanto appreso in questa preziosa stagione, anche grazie a due compagni di squadra per lui speciali.