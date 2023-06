Paredes dà l'addio alla Juventus: “Fa male, sarete sempre con me”

I 12' alla Dacia Arena contro l'Udinese sono stati gli ultimi alla Juventus per Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, arrivato alla corte di Massimiliano Allegri in estate dal Psg, non verrà infatti riscattato dalla società bianconera. Eppure quando era giunto alla Continassa c'erano grandi aspettative su di lui, che ritornava in Italia dopo aver indossato le maglia di Roma ed Empoli dal 2014 al 2017. Poi un anno e mezzo allo Zenit San Pietroburgo e tre stagioni sotto la Torre Eiffel. 22,6 milioni più 3 di eventuali bonus sarebbe stata la cifra che la Juventus avrebbe dovuto versare nelle casse dei parigini per esercitare il diritto di riscatto.