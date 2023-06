La Juve conferma Allegri fra qualche malumore: si riparte dagli uomini

Juve, Conference e afflittività

Nel primo giorno da settima in classifica (non arrivava così dietro dall’anno terribile di Delneri), la Juventus si tiene il suo allenatore e affronta quella che sarà una salita dolomitica senza particolare entusiasmo intorno a sé e la prospettiva di partecipare alla prossima Conference League, non il massimo. Tant’è che le intimidazioni dell’Uefa sull’esclusione dall’Europa non sonano così minacciose per la Juventus e c’è chi dice, scherzando fino a un certo punto, che la vera afflittività sarebbe fargliela fare, la Conference, ai bianconeri, altro che liberargli i giovedì sera. Una squadra che deve ricostruire necessiterebbe di settimane libere, non di una massacrante tournée nell’Europa minore.