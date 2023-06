Causio: “Da noi ex ai tifosi, è il momento di stare vicini alla Juventus”

Franco Causio , 447 partite, 6 Scudetti , una Coppa Italia e una Coppa Uefa nella Juventus : cosa significa farne parte? «Io sono arrivato a 16 anni, dopo due sono andato in prestito a Reggio Calabria e a Palermo e poi sono rientrato all’inizio della gestione di Giampiero Boniperti. Con personaggi come lui e l’Avvocato Agnelli capisci cosa vuol dire Juventus. Juventus non è mettere la giacca e la cravatta o l’orologio sul polsino come l’Avvocato. La Juventus a me ha insegnato, come a tanti altri, a essere uomo. Juventus è educazione e rispetto, Juventus vuol dire vittoria: la frase famosa di Boniperti la dice lunga. Io ho fatto un’autobiografia e l’ho intitolata “Vincere è l’unica cosa che conta”».

Qual è il ricordo più significativo della sua carriera per spiegare cos’è la Juventus?

«Il ricordo di Boniperti e Gianni Agnelli. L’Avvocato era unico. Per la sua persona, il suo modo di essere, di fare, di parlare. Un personaggio che non ti metteva mai a disagio, ti parlava come a un amico anche se era quello che era. Una figura indelebile, come Boniperti».

A proposito, qual è il dirigente della Juventus che più ne ha incarnato lo spirito?

«Ho praticamente già risposto... Giampiero Boniperti è stato un personaggio unico. Juventinità a tutto tondo. Lo vedevi per esempio nel derby, per come la soffriva: lo avrebbe cancellato».

Cos’ha di differente la Juventus rispetto alle altre società?

«Lo spirito vincente, non lo si acquista sul mercato. Boniperti per esempio quando ti parlava ti metteva già addosso... non un timore, ma uno stimolo, ti caricava. Il modo in cui parlava... “Tu sei la Juve, e gli altri sono tutti contro”. La Juve ha non so quanti tifosi in Italia e all’estero, ma è anche la squadra più odiata: per tutte le squadre batterla è speciale, per tante salva l’annata. Per la Juve non è così. Tanti nemici, tanto onore».