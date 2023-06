Locatelli tra orgoglio Juve e punti tolti: "Per mesi non si è capito nulla"

"Orgoglioso del nostro gruppo". Nonostante una stagione di alti e bassi a livello di risultati e prestazioni, Manuel Locatelli nel suo messaggio sui social ha voluto sottolineare l'aspetto fondamentale di questa Juve: il gruppo. Un anno complicato tra sentenze, addii e le difficoltà di una squadra nel trovare una continuità di risultati. Una stagione difficile chiusa al settimo posto (valido per la Conference League), ma con la consapevolezza che nonostante tutto, se non fosse arrivata la penalizzazione , i bianconeri avrebbero chiuso il campionato tra le prime quattro. Il centrocampista ha voluto scrivere un messaggio a tal proposito per salutare i tifosi dopo l'annata appena conclusa.

Juventus, messaggio Locatelli

Manuel Locatelli ha scirtto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: "È finita per me questa stagione (vista anche la mancata convocazione di Mancini per la Nations League). È inutile negarlo, è stato un anno difficile per tanti motivi. Per mesi non si è capito nulla dei nostri punti, ce li toglievano, ce li ridavano e ancora lì toglievano. In tutto questo noi sempre uniti, sempre una parola positiva per il compagno e sempre pronti a soffrire insieme. Ecco di questo sono molto orgoglioso del nostro gruppo. Potevamo e potevo fare di più ma ho la consapevolezza di aver sempre dato tutto quello che avevo Fino alla a Fine. Ringrazio chi ci e mi ha sostenuto in ogni momento. Un abbraccio. Sempre Forza Juve".