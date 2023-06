Allegri, vacanza a Montecarlo in attesa della Juve che verrà

Juve-Allegri e le indiscrezioni sull'Arabia Saudita

In questi giorni diverse indiscrezioni sono ucite in merito al futuro dell'ex allenatore del Milan con l'Arabia Saudita potenziale meta ma tanto il suo entourage quanto l‘ambiente Juventus hanno smentito l’esistenza di una trattativa. Lo stesso Allegri ha ribadito di non essere interessato a questa ipotesi, non tanto perché spaventato da una clamorosa e immediata rivolta social contro la sua candidatura da parte dei tifosi del club arabo, quanto per la volontà di restare in bianconero per riscattare la deludente stagione 2022-23 con un occhio all'evolversi del mercato.