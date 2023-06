Juve, Vlahovic e Bellingham insieme a Mykonos: “Mio fratello”

La stagione è terminata e sia Vlahovic sia Bellingham lo hanno fatto in un modo non del tutto felice. La Juventus non ha centrato la finale di Europa League ed è arrivata settima in Serie A, il Borussia Dortmund ha perso il campionato all'ultima giornata, pareggiando in casa contro il Mainz e lasciando il trono al Bayern Monaco. I due talenti ora si trovano nella stessa isola, Mykonos, per cercare di dimenticare.