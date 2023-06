Vlahovic, infortunio con la Serbia: il comunicato della nazionale

Con un post su Instagram, la Federcalcio serba ha annunciato il forfait in nazionale di Dusan Vlahovic causa infortunio. La punta bianconera non sarà quindi a disposizione del tecnico Dragan Stojkovic: "Per problemi di infortunio, Dušan Vlahovic non sarà a disposizione del tecnico Dragan Stojkovic per le partite contro Giordania e Bulgaria". Molti i commenti ironici sotto al post da parte dei sostenitori serbi, visto che il giorno prima lo stesso Vlahovic era stato avvistato a Mykonos in compagnia di Bellingham, prossimo giocatore del Real Madrid.