Malagò: "Con la Juventus la giustizia sportiva ha funzionato, è evidente"

Giovanni Malagò è tornato a parlare della Juventus e del funzionamento della giustizia sportiva per quanto riguarda il caso che ha coinvolto il club bianconero per quasi un anno. Al termine della riunione della Giunta, il presidente del Coni ha dichiarato: "Ogni situazione deve andare alla prossima stagione. In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessione sulla vicenda Juventus. Per come si è conclusa è evidente che la giustizia sportiva, in questo caso, ha funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria".