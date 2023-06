Juve-Allegri: le strategie a pranzo, da Rabiot a Mikautadze

TORINO - Entra sempre più nel vivo il mercato della Juventus e lo fa, nonostante le “voci arabe” sempre smentite dai diritti interessati, in stretta condivisione con Massimiliano Allegri . Oggi, infatti, il tecnico ha partecipato a un pranzo di mercato con i responsabili tecnico del mercato bianconero, Francesco Calvo e Giovanni Manna , in un clima che viene descritto di “totale condivisione” a rimarcare il superamento (almeno formale) delle tensioni dei mesi scorsi. Nel menù del pranzo il punto delle trattativa a cominciare da quella per Frattesi del Sassuolo fino al rinnovo di Rabiot : c’è ottimismo per arrivare a un accordo annuale con il francese.

Tra i nomi nuovi, oltre a quelli di Parisi e di Missori per “rinfrescare le fasce", è stato messo sul tavolo quello del franco-georgiano Georges Mikautadze: attaccante centrale del Metz che può rappresentare una alternativa a Milik nel caso in cui non si riuscisse a rinnovare il prestito per il polacco con il Marsiglia. Ora la palla passa al team mercato, operativo a pieno regime in attesa degli sviluppi su Giuntoli, che continuerà comunque a interagire con Allegri, pronto invece a partire per le vacanze in Sardegna.