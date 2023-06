Juve-Montero, summit per il rinnovo: ecco l'esito dell'incontro

Diciassette anni per ritrovarsi. Uno solo per lasciarsi, obiettivamente, sarebbe stato troppo poco. Al di là dei numeri e della cabala, l’avventura di Paolo Montero sulla panchina dell’Under 19 della Juventus è destinata a proseguire . Il summit andato in scena nella giornata odierna, infatti, ha sortito l’esito atteso: tornato in bianconero dodici mesi fa a tanto tempo di distanza da quando guidava la difesa in campo, il tecnico uruguaiano continuerà anche nella prossima annata a forgiare i talenti del vivaio.

Un lavoro che, nell’ultima stagione, Montero ha portato avanti con successo, ben al di là dell’eliminazione ai quarti di finale scudetto che ha fatto calare il sipario sulla stagione dei suoi. I nomi che raccontano del suo operato, su tutti, sono quelli di Huijsen, Nonge e Yildiz: tutti classe 2005, dunque sotto età anche per la Primavera, tutti già chiamati in causa – a vario titolo – tra i professionisti con la Next Gen. La famiglia Montero, dunque, rilancia: papà Paolo sarà ancora in panchina, il figlio Alfonso (classe 2007) proseguirà la crescita in campo iniziata da gennaio in poi con l’Under 16 bianconera. Il legame con la Juventus è più forte che mai.