Juve in vacanza: Vlahovic, Pinsoglio, Huijsen, Sekulov e la reunion a Ibiza

La Serie A è finita così come anche per alcuni gli impegni con le rispettive Nazionali ed è tempo per i tanti giocatori di andare in vacanza. Ricaricare le batterie dopo la stagione e le tante partite prima di rituffarsi con nuovi stimoli e obiettivi nel nuovo campionato. Diversi giocatori della Juventus , comprese alcune delle Women, sono andati insieme a Ibiza all'insegna del divertimento.

Da Vlahovic a Pinsoglio fino a Sekulov, Huijsen e Girelli. Ibiza per questi giorni si è tinta di bianconero con i tanti tesserati volati in Spagna per godersi il meritato relax.

Juventus, vacanze a Ibiza

Stessa spiaggia, stesso posto, stesso... club. La canzone degli 883 potrebbe essere rivistata in questo senso visto che Ibiza è metà ambita in queste vacanze dai giocatori della Juventus. Tra campo e mercato c'è tempo di godersi musica e relax all'Ushuaia anche per Dusan Vlahovic, seguito da vicino da Chelsea e Bayern, ma al momento spensierato assieme a Sekulov che posa con lui una foto con la scritta: "Fratello mio".

Dall'attaccante della prima squadra al centrocampista offensiva della Next Gen che si è incontrato con Dean Huijsen, fresco di rinnovo di contratto con i bianconeri. Insieme a loro anche Pinsoglio, terzo portiere bianconero. Insieme ai ragazzi della prima squadra anche alcune delle Women: Girelli, Bonansea e Rosucci hanno deciso di passare le vacanze insieme e nello stesso posto, a Ibiza, hanno incontrato anche Sofia Cantore in compagnia di Zamanian, alla Fiorentina nell'ultima stagione. Realx e tanto divertimento in attesa di iniziare una nuova preparazione con nuovi obiettivi all'orizzonte.