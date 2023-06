Stefano Tacconi si sposta per la riabilitazione: l'aggiornamento del figlio

Tacconi, il messaggio di Andrea

L'ultimo messaggio su Tacconi è arrivato in mattinata, sempre da Andrea tramite Instagram: "Ciao a tutti! Un giorno di questi papà verrà dimesso dall'Ospedale Don Gnocchi di Milano e verrà trasferito alla casa di "Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (ospedale fondato e voluto da Padre Pio sul Gargano, in Puglia" per poi concludere: "Abbiamo preso questa decisione per far continuare a papà il percorso riabilititativo e per il legame, che c'è sempre stato, tra noi e l'Ospedale San Giovanni Rotondo. Vi terrò informati su questo nuovo percorso".