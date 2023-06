Juve: "Chiesa-Vlahovic il duo migliore". I tifosi: "Incatenateli a Torino"

" Nominate la coppia migliore ": così, sul proprio profilo Instagram, accanto a una foto che immortala Dusan Vlahovic e Federico Chiesa in un abbraccio, l'account ufficiale della Juventus 'condiziona' il sondaggio. Il post, preso d'assalto tra like e commenti dai tifosi bianconeri, ha ricevuto anche gli apprezzamenti dei diretti interessati. In particolare quello del bomber serbo , che ha immediatamente ricondiviso il post tra le proprie storie.

Vlahovic-Chiesa, l'appello dei tifosi della Juve

La difficile situazione extra-campo della Juventus, privata dalla penalizzazione per il caso plusvalenze dell'accesso alla prossima Champions League conquistata sul campo, e ancora in attesa della decisione della Uefa in merito alla partecipazione alla Conference, impone qualche sacrificio sul mercato. Per ragioni tanto techiche, quanto anagrafiche, Vlahovic e Chiesa rappresentano due tra i maggiori indiziati al ruolo di calciatori sacrificabili, a fronte di un corposo indennizzo. Ed è proprio questo il timore più frequentemente esternato dai tifosi: sotto al post pubblicato dal club bianconero, infatti, si leggono commenti quali "Il duo che spero non vendiate", "Speriamo non sia un post di addio", "Non si toccano" o "Non separateli ed incatenateli a Torino".

