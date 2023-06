La Juve in Usa: le date ufficiali delle sfide con Barcellona, Milan e Real

La Juventus torna negli Stati Uniti. Il club bianconero, dopo una stagione complicata dentro e fuori dal campo, quest’estate sarà impegnato nel Soccer Champions Tour 2023 dalla fine di luglio a inizio agosto. L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio per l’avvio del nuovo campionato di Serie A, che avrà inizio domenica 20 agosto 2023. Ancora Los Angeles, come nel 2022, e poi San Francisco e Orlando, per un tour che vedrà la Juve impegnata in California e Florida.