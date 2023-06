Juve, Magnanelli farà parte dello staff di Allegri

Francesco Magnanelli entra nello staff di Massimiliano Allegri. Dopo l'addio di Paolo Bianco, diventato allenatore del Modena, ecco un rinforzo per la squadra dei collaboratori di Allegri: l'ex centrocampista e capitano del Sassuolo ha accettato la proposta del suo ex allenatore nella stagione 2007/08. Annata che si conclusa con prima storica promozione club emiliano in Serie B.

Magnanelli, l'ammissione della proposta Juve

Magnanelli, recordman di presenze con la maglia del Sassuolo - club in cui ha militato per 17 anni prima di ritirarsi alla fine della passata stagione -, aveva dichiarato alla Gazzetta di Modena nelle scorse ore che "c’è stato un confronto con Allegri e ci sto pensando. Il tutto con la massima trasparenza e serenità nei confronti del Sassuolo. Sicuramente per me sarebbe una bella opportunità, ci voglio pensare bene anche se a breve dovrà dare una risposta". E la risposta è arrivata: affermativa.