Iling, messaggio social a Di Maria e Paredes dopo l'addio alla Juve

TORINO - Dopo l'annuncio ufficiale del club arrivano anche i saluti dei compagni per Leandro Paredes con Samuel Iling-Junior che affida ad Instagram i suoi ringraziamenti all'ormai ex compagno di squadra. Il talento inglese ha infatti pubblicato nelle sue stories una foto in compagnia del centrocampista argentino e del suo connazionale Angel Di Maria. Uno scatto per salutare due amici e compagni che hanno accompagnato l'esordio in prima squadra del giovane Iling.