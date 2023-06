Juventus, Pogba torna prima di tutti: il recupero e l’aiuto della Nasa

Juve, la gestione di Pogba e la tecnologia Nasa: di cosa si tratta

Dall’ultimo ko, la lesione del retto femorale patita contro la Cremonese a metà maggio, sta ormai recuperando, però Pogba deve gestire al meglio il suo fisico e la sua fragilità per evitare ricadute. Paul è a Miami, in vacanza con la moglie e i tre bambini (l’ultimo nato proprio a fine maggio), ma non passa giorno che non si alleni: sta seguendo un programma personalizzato stilato dallo staff bianconero. E anche ieri il centrocampista francese ha postato un video in cui correva su un tapis roulant particolare, con camera d’aria antigravità utile per la riabilitazione fisica e l’allenamento senza dolore. Grazie alla tecnologia brevettata dalla Nasa, viene ridotto il peso corporeo dal 100% al 20% consentendo agli atleti di iniziare prima la riabilitazione o di aumentare il volume di allenamento con meno rischi di infortunio: in assenza di gravità, il peso non grava sulle articolazioni senza compromettere la biomeccanica naturale.