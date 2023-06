Scudetto in tv, Juve locomotiva degli ascolti: dati impressionanti

TORINO - Anche in una stagione tribolata dentro e (soprattutto) fuori dal campo, la Juventus resta regina incontrastata dell’audience in tv. Il dato relativo al campionato appena concluso è così riassunto: i bianconeri guidano la classifica con oltre 49 milioni di contatti davanti a Inter e Milan a 45 milioni, “solo” quarto il Napoli campione che si è fermato a un passo dai 38 milioni. Un dato interessante riguarda le cosiddette “Big 5” (Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma) che da sole assommano ben il 44 per cento degli ascolti di tutte le 20 squadre di Serie A. L’altra tabella, invece, riassume l’andamento delle ultime 9 stagioni tra le 12 squadre sempre presenti in Serie A nel periodo in esame e certifica un vantaggio clamoroso della Juventus di quasi 100 milioni di AMR. Average Minute Rating: numero medio di ascoltatori (Individui o Famiglie Televisive) sull’insieme di ascolti definito nella richiesta dell’Utente. Vale a dire la media del numero di ascoltatori sui singoli minuti che compongono un programma o una fascia oraria (o dei singoli secondi, con la convenzione che tutti i secondi di ciascun minuto Auditel abbiano identici ascolti).