Paredes, gli auguri Juve sui social e le repliche: "Felipe Melo argentino"

Insomma, Paredes non ha lasciato un bel ricordo ai tifosi juventini, che si sono scatenati con messaggi esilaranti e tante critiche al giocatore nei commenti al post di auguri pubblicato dalla Juve sui social.

Paredes e gli auguri della Juve, tifosi scatenati sui social

"Non lo considero nemmeno un ex", "Il Felipe Melo argentino", "Questa pagina è gentile con tutti, aspetto che facciano gli auguri anche a Gravina e Ceferin..", "Se li fate a lui, voglio che li facciate pure a me!", "Non è che bisogna proprio fare gli auguri a tutti eh...". Sono solo alcuni dei tantissimi particolari commenti apparsi sotto la foto di Paredes condivisa dalla Juventus. I tifosi juventini non hanno apprezzato la stagione dell'argentino in bianconero. Non solo per le sue prestazioni deludenti, ma anche perché spesso si è reso protagonista di risse e comportamenti provocatori in campo. Cosa che lo ha fatto diventare idolo per pochi e molto meno per tanti altri che ne hanno sottolineato l'impatto zero come calciatore.