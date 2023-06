La Juve saluta Albanese: cambio al vertice della comunicazione

Novità in casa Juventus, non solo dal punto di vista sportivo. Dopo l'arrivo di Timothy Weah e in attesa che Giuntoli si liberi dal Napoli per raggiungere il club bianconero, ecco che arriva un cambio per quanto riguarda l'organigramma interno della Vecchia Signora. L'ultima notizia riguarda l'ambito comunicativo del club, che ha infatti annunciato l'addio di Claudio Albanese: il Chief Corporate Affairs & External Communications Officer, a Torino dal 2010, non farà più parte della Juventus a partire dalla stagione 2023/2024. Ad annunciarlo è stata la società bianconera con un comunicato ufficiale, volendo ringraziare Albanese per la sua professionalità e i risultati raggiunti negli anni.