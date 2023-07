Juventus, calendario Serie A 23/24: tutte le giornate e le date

È stato svelato il Calendario della Serie A 2023/2024. La Juventus farà il suo esordio dove ha terminato la scorsa stagione: contro l' Udinese alla Dacia Arena (20 agosto 2023). Nella seconda giornata (27 agosto 2023), contro il Bologna , ci sarà l'esordio casalingo all'Allianz Stadium. Per la terza giornata (3 settembre 2023) la squadra bianconera sarà attesa dalla sfida con l' Empoli , mentre già alla quarta (17 settembre 2023) ci sarà il primo big match: a Torino arriva la Lazio dell'ex Sarri. Trasferta a Sassuolo invece in programma per la quinta giornata (24 settembre 2023), mentre alla sesta (27 settembre 2023) la Juve ospiterà il Lecce .

Il secondo big match della prossima stagione ci sarà alla settima giornata (1 ottobre 2023), contro l'Atalanta a Bergamo. L'appuntamento per il Derby della Mole è fissato all'ottava giornata (8 ottobre 2023) con la sfida d'andata che i bianconeri giocheranno in casa. Subito dopo il derby di Torino e dopo la seconda sosta la Juve dovrà affrontare la prima trasferta milanese (22 ottobre 2023), contro il Milan di Pioli (nona giornata). Juve-Hellas Verona alla decima giornata (29 ottobre 2023), Fiorentina-Juve all'undicesima giornata (5 novembre 2023), Juve-Cagliari alla dodicesima (12 novembre 2023). Alla tredicesima giornata, al rintro dalla terza sosta, arriva il Derby d'Italia contro l'Inter di Inzaghi (26 novembre) e subito dopo, quattordicesima giornata, la sfida fuoricasa col Monza (3 dicembre 2023).

Periodo di avvicinamento alle vacanze natalizie inizia con un altro big match. alla quindicesima giornata (10 dicembre) a Torino arriva il Napoli Campione D'Italia, mentre alla seicesima giornta (17 dicembre 2023) la Juve è attesa dalla trasferta contro il Genoa. L'ultima sfida prima di Natale (23 dicembre) sarà un'altra trasferta contro il Frosinone, fresco di ritorno in A. Big match contro la Roma di Mourinho per l'ultima sfida del 2023 (3o dicembre 2023).