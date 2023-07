Juve, riecco anche Fagioli! Dalla Continassa il messaggio social a Kostic

L'indizio è arrivato direttamente dalla store bianconero: provando a personalizzare il kit, esce la lista completa dei giocatori. Ed ecco comparire l'esterno con l'11 e il difensore con il 4. Un numero prezioso quello del serbo, che hanno indossato giocatori come Nedved. Fagioli a tal proposito, ci ha scherzato su e lo ha quasi responsabilizzato. Come? Con una storia su Instagram

Fagioli e il sipariatto con Kostic: una conferma del nuovo numero?

Fagioli, così come Pogba, è già al lavoro alla Continassa. Il centrocampista è arrivato in anticipo per iniziare la fase di recupero dopo il brutto infortunio che ha subito alla clavicola nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. "Rientrerò a fine luglio, inizio agosto", aveva comunicato al canale della Serie A dopo aver ritirato il premio come miglior giovane della stagione. Sta facendo di tutto per accorciare i tempi, per poi unirsi alla squadra. Ma veniamo al siparietto con Kostic. Fagioli ha pubblicato una storia dallo spogliatoio mentre indica il numero 11 con tanto di tag al serbo e didascalia: "E' mio". Quasi una raccomandazione. L'esterno è stato al gioco e ha conviso la story con un cuore e un indice alzato.