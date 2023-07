Pogba carica la Juve e allontana la paura dei tifosi: "Sono pronto"

TORINO - Paul Pogba è pronto a riprendersi la Juve. Il centrocampista francese è rientrato dalla vacanza a Miami varcando per primo i cancelli della Continassa una settimana prima dei compagni che si ritroveranno per il raduno il 10 luglio. Il Polpo ha voglia di rivincita, di riscattare una stagione fallimentare e per farlo sta lavorando sodo.