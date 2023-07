Giuntoli, i retroscena esclusivi: "La Juve suo sogno di una vita"

AGLIANA - Piero Marini, amico della famiglia Giuntoli e storico responsabile del settore giovanile dell'Aglianese, conosce Cristiano fin da bambino e non fatica a descrivere cosa rappresenti per lui essere approdato alla Juventus: "Un sogno che si avvera, perché ha una storia familiare, che tutti qui in paese conoscono, di tifosissimi bianconeri".