Giuntoli, primo giorno Juve: ha visitato la Continassa

Juve, Giuntoli alla Continassa: lo attende Pogba

Una prima, vera full immersion del mondo Juventus: è quanto sta vivendo in queste ore Giuntoli che, in attesa dell'arrivo di Allegri e dei calciatori attualmente in vacanza, previsto per il 10 luglio, data che aprirà ufficialmente la stagione 2023-24 del club bianconero, avrà modo di conoscere Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, è rientrato alla Continassa in largo anticipo per mettersi al pari dei compagni da un punto di fisico, al termine di un'annata complicata e fortemente condizionata dagli infortuni.

