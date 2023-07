Juve, Pogba-day in diretta: Paul torna in anticipo alla Continassa

È ufficialmente iniziato il Pogba-day. Il centrocampista francese, dopo alcuni giorni di vacanza a Miami, passati perlopiù ad allenarsi, torna anzitempo alla Continassa. L'ex Manchester United lavora sodo per farsi trovare pronto dopo una stagione complicata per riprendere in mano le chiavi della mediana bianconera. I compagni e Massimiliano Allegri si ritroveranno il 10 luglio, ma Paul ha preferito iniziare prima gli allenamenti. La voglia di riscattare un'annata deludente è tanta e Pogba non vede l'ora di riprendersi la sua Juventus che la scorsa estate lo ha accolto come un profeta in patria salvo poi dover fare i conti, fin dalla tournée estiva in America, con gli infortuni che lo hanno letteralmente falcidiato per l'intera stagione. Oggi, però, si apre un nuovo capitolo. Oggi è il Pogba-day.