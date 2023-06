Juve, Pogba concentrato per il recupero: i video social della riabilitazione

Paul Pogba vuole dimenticare in fretta la sfortunata stagione appena terminata e lavorare duramente in vista della prossima annata. Il centrocampista francese, tornato alla Juventus la scorsa estate dal Manchester United , ha vissuto un anno davvero deludente a causa dei problemi fisici che lo hanno costretto a rimanere fuori per lungo tempo. Pogba , infatti, aveva rimediato l'infortunio al menisco laterale durante la tournée estiva e successivamente si è dovuto sottoporre a un intervento di meniscectomia. Poi, nel girone di ritorno, il rientro in campo e qualche spezzone di partita per recuperare la condizione ma, alla prima da titolare, contro la Cremonese , ha rimediato un nuovo infortunio dopo appena 24 minuti di gioco .

Pogba, su Instagram i video della riabilitazione

Insomma, una stagione da dimenticare immediatamente per il francese, che si è messo subito al lavoro per tornare al più presto a disposizione di Massimiliano Allegri. Pogba ha già iniziato a lavorare per il recupero e ha deciso di condividere su Instagram Stories diversi video in cui è impegnato in esercizi per la riabilitazione. L'obiettivo è chiaro: lavorare duro per recuperare completamente dall'infortunio e prepararsi in vista della prossima stagione.