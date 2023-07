Giuntoli, Juve nella testa e nel cuore: "Incredibile, tifo fin da bambino"

A raccontare invece il suo passato bianconero sin da piccolo ci ha pensato lo stesso Giuntoli che durante la sua prima intervista rilasciata ai canali della Juve ha svelato: "Da bambino partivo da Prato e facevo otto ore di pullman per vedere la Juve. Per me oggi è un'emozione incredibile, quasi indescrivibile" . Un'intervista a cuore aperto- così possiamo definirla- durante la quale il nuovo Football Director, visibilmente emozionato, ha ricordato anche il suo papà che "era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità sin da piccolo e per questo lo ringrazierò sempre". Papà Tiziano infatti, come raccontato in esclusiva a Tuttosport dallo zio Raffaello, non era un sostenitore qualunque ma"Faceva capannello di tutti i tifosi juventini di Agliana, era il loro punto di riferimento": insomma la Juve per Giuntoli è sempre stata una storia di famiglia, un sogno da bambino, che da oggi può finalmente coltivare non solo come tifoso ma come attore protagonista.