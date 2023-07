Juve, perché Giuntoli è ottimista e i contatti con Allegri: i retroscena

Impeccabile - abito scuro con pochette intonata alla camicia bianca, cravatta di ottima fattura - come da “stile Juventus”, ed emozionato dentro e al di là del ruolo. Quella di Cristiano Giuntoli è una storia professionale che si incrocia con quella personale, con i ricordi di infanzia che bussano dentro l’anima. Il giorno del suo insediamento in bianconero, così, ha lasciato il retrogusto di una patinata commedia hollywoodiana. Di quelle che raccontano la storia di un ragazzo che ce l’ha fatta: «Le prime sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili. Per un bambino come me, che partiva da Prato in pullman e faceva otto ore di viaggio per vedere la Juventus, è motivo di grandissima soddisfazione, è un’emozione veramente incredibile».